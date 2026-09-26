Псковская область стала частью международного медиафорума «Диалог культур»
Псков вошёл в число ключевых локаций съёмочных экспедиций международного медиафорума «Диалог культур». В регион прибыли иностранные журналисты, режиссёры, операторы, блогеры и медиахудожники, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
Задача путешественников – создать контент о людях, местах и традициях Псковской земли. Лучшие визуальные проекты по итогам работы представят на мультимедийной выставке в здании Главного штаба Эрмитажа.
По словам главы региона, гостей впечатлили древняя псковская архитектура, купола храмов и особая атмосфера. Отдельное открытие для участников экспедиции – виртуозная игра Константина Абабкова на балалайке.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил: «Рад, что знакомство с нашим регионом стало для гостей источником вдохновения и подарило столько живых эмоций».
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