Псковская область стала частью международного медиафорума «Диалог культур»

16:11, 26 сентября 2026, ПАИ

Псков вошёл в число ключевых локаций съёмочных экспедиций международного медиафорума «Диалог культур». В регион прибыли иностранные журналисты, режиссёры, операторы, блогеры и медиахудожники, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Задача путешественников – создать контент о людях, местах и традициях Псковской земли. Лучшие визуальные проекты по итогам работы представят на мультимедийной выставке в здании Главного штаба Эрмитажа.

По словам главы региона, гостей впечатлили древняя псковская архитектура, купола храмов и особая атмосфера. Отдельное открытие для участников экспедиции – виртуозная игра Константина Абабкова на балалайке.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил: «Рад, что знакомство с нашим регионом стало для гостей источником вдохновения и подарило столько живых эмоций».