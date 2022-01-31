Самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области приходятся на рабочие специальности

12:25, 31 января 2022, ПАИ

Основная часть вакансий с хорошей оплатой на рынке труда Псковской области приходятся на рабочие специальности. Об этом во время брифинга в медиацентре ПАИ рассказала заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Она уточнила, что средний уровень зарплаты в Псковской области в ноябре 2021 года составлял 34 900 рублей. В основном, это рабочие специальности. Алёна Трунова добавила, что, возможно, не все вакансии доходят до Центра занятости.

Ранее она рассказала, что более 6 тысяч псковичей нашли работу в 2021 году с помощью Центра занятости.