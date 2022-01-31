Более 6 тысяч псковичей нашли работу в 2021 году с помощью Центра занятости

12:14, 31 января 2022, ПАИ

6 тысяч 294 псковича нашли работу в 2021 году с помощью Центра занятости, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Она напомнила, что на сайте «Работа в России» теперь можно не только размещать резюме и подыскивать подхожящих сотрудников, но также получать госуслуги по поиску работы и подбора персонала. «Мы делаем подбор вакансий для человека, обновляем информацию, и он рейтингует предложения. Также уточняем информацию напрямую у работодателя и направляем человека на очное или онлайн-собеседование», - уточнила Трунова.