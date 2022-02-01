В Псковской области выявили восемь новых объектов культурного наследия

07:37, 01 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области выявили восемь новых объектов культурного наследия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком. Её темой стал план мероприятий органа исполнительной власти на 2022 год.

Вадим Нэдик кратко доложил об итогах работы комитета за прошедший год. В частности, специалисты обеспечили 121 объект культурного наследия (ОКН) границами территорий. Всего в Псковской области количество таких объектов превысило 940. Также было выявлено восемь новых ОКН.

В прошлом году разработан проект объединенной зоны охраны ОКН Великих Лук. После его утверждения Псковским областным Собранием депутатов зонами охраны будет обеспечен 31 объект.

В Пскове продолжается работа над проектом объединенной зоны охраны памятников, в том числе объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершить её планируется в 2022 году. Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос дополнительной финансовой поддержки будет проработан.

Кроме того, посёлок Усвяты будет включён в перечень исторических поселений регионального значения. Средства на эти цели заложены в региональном бюджете 2022 года. Работы проведет Центр по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул особую важность присвоения такого статуса Усвятам, что позволит поселку принимать участие в федеральном конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

«Это послужит серьезным подспорьем в развитии района, привлечении внимания к поселку, история которого насчитывает тысячу лет», — отметил Михаил Ведерников.

Отдельно Вадим Нэдик рассказал о завершении противоаварийных работ на памятнике «Ледовое побоище» на горе Соколихе. Рабочие начали убирать строительные леса. Как отметил председатель профильного комитета, в изначальные планы завершить работу раньше установленных сроков вмешались внешние обстоятельства — состояние верхних элементов памятника оказалось хуже, чем предполагалось ранее.

«Сейчас не осталось ни одного места, не схваченного сварными швами. Нахождению жителей и гостей региона у монумента ничего не угрожает», — подчеркнул Вадим Нэдик.

Губернатор в свою очередь поблагодарил председателя комитета за ответственный подход в организации противоаварийных работ, во главу которого ставилась не скорость, а качество.