За сутки произошло три возгорания в Псковской области

09:18, 01 февраля 2022, ПАИ

31 января в Псковской области произошло три случая возгорания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 14:53 в Острове на улице Меркурьева в жилом доме размером 7 на 9 метров огнем повреждены помещение кухни и комната. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в вытяжке.

В 16:07 поступило сообщение о возгорании в Великих Луках на Летнем переулке. По прибытию сотрудников пожарной охраны, в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 21:09 в деревне Спирово Псковского района сгорел жилой дом 5 на 6 метров. Пострадавших нет. Предположительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования.