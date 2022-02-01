Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

СУ СК по Псковской области трижды выезжало на места возгорания за неделю

Фото: inkazan.ru

СУ СК России по Псковской области трижды выезжало на места возгорания за прошедшую неделю в связи с гибелью трех человек при пожаре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, все эти происшествия объединяют три наиболее распространенные причины трагедий: неосторожное обращение с огнем при курении в постели, аварийный режим работы электропроводки и нарушение правил эксплуатации печного отопления.

«По данным фактам проводятся доследственные проверки, направленные на установление всех обстоятельств происшествий», - сообщили в следственном управлении.

Напомним, что 29 января на месте возгорания в Псковском районе было обнаружено тело пенсионерки. Кроме того, во время пожаров в Псковской области погибли двое мужчин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 февраля 2022

Автомобиль опрокинулся в кювет в Пскове
01 февраля 2022

Уголовное дело по факту смертельного ДТП в Куньинском районе прекращено в связи с гибелью подозреваемого
01 февраля 2022

СУ СК по Псковской области трижды выезжало на места возгорания за неделю

01 февраля 2022

Пропавшая девочка из Новгородской области найдена мертвой в огороде

31 января 2022

В Москве погиб ребёнок, выпав из окна на 18-м этаже
31 января 2022

В Пскове будут судить двух несовершеннолетних воришек металла

31 января 2022

Псковская областная прокуратура организовала проверку по факту возгорания склада ООО «Псков-Полимер»
31 января 2022

За угрозу убийством в Локне ранее судимый мужчина отправится в колонию

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...