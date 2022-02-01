СУ СК по Псковской области трижды выезжало на места возгорания за неделю
СУ СК России по Псковской области трижды выезжало на места возгорания за прошедшую неделю в связи с гибелью трех человек при пожаре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, все эти происшествия объединяют три наиболее распространенные причины трагедий: неосторожное обращение с огнем при курении в постели, аварийный режим работы электропроводки и нарушение правил эксплуатации печного отопления.
«По данным фактам проводятся доследственные проверки, направленные на установление всех обстоятельств происшествий», - сообщили в следственном управлении.
Напомним, что 29 января на месте возгорания в Псковском районе было обнаружено тело пенсионерки. Кроме того, во время пожаров в Псковской области погибли двое мужчин.
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