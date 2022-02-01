СУ СК по Псковской области трижды выезжало на места возгорания за неделю

09:32, 01 февраля 2022, ПАИ

СУ СК России по Псковской области трижды выезжало на места возгорания за прошедшую неделю в связи с гибелью трех человек при пожаре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, все эти происшествия объединяют три наиболее распространенные причины трагедий: неосторожное обращение с огнем при курении в постели, аварийный режим работы электропроводки и нарушение правил эксплуатации печного отопления.

«По данным фактам проводятся доследственные проверки, направленные на установление всех обстоятельств происшествий», - сообщили в следственном управлении.

Напомним, что 29 января на месте возгорания в Псковском районе было обнаружено тело пенсионерки. Кроме того, во время пожаров в Псковской области погибли двое мужчин.