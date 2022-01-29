Тело пенсионерки обнаружено на месте возгорания в Псковском районе
В деревне Федоровщина Псковского района на улице Каменской произошло возгорание частного дома. Погибла 78-летняя женщина-инвалид, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По словам соседей, они обнаружили возгорание — увидели, что из-под конька валят клубы густого дыма. Попытались потушить пожар самостоятельно, зайти в горящую комнату не получилось. К прибытию сотрудников пожарной охраны комната горела открытым огнём.
Прибывшие на место пожарные создали звено ГДЗС и зашли внутрь, где и обнаружили тело женщины.
На месте возгорания работают сотрудники скорой помощи, пожарное подразделение первой пожарной части, пожарная охрана МЧС России. Ожидается прибытие следственно-оперативной группы.
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