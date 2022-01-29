Мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнём
29 января в 2:57 в деревне Рашнево Псковского района сгорел жилой дом размером 8 на 10 метров, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание. В доме было найдено тело 55-летнего хозяина дома.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение погибшего с огнём.
Кроме того, 29 января в 9:20 в Пушкиногорском районе в деревне Бакино на месте возгорания жилого дома было обнаружено тело 68-летнего мужчины.
Напомним, что 29 января в деревне Федоровщина Псковского района на улице Каменской произошло возгорание частного дома. Погибла 78-летняя женщина-инвалид.
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