Мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнём

12:09, 29 января 2022, ПАИ

29 января в 2:57 в деревне Рашнево Псковского района сгорел жилой дом размером 8 на 10 метров, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание. В доме было найдено тело 55-летнего хозяина дома.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение погибшего с огнём.

Кроме того, 29 января в 9:20 в Пушкиногорском районе в деревне Бакино на месте возгорания жилого дома было обнаружено тело 68-летнего мужчины.

Напомним, что 29 января в деревне Федоровщина Псковского района на улице Каменской произошло возгорание частного дома. Погибла 78-летняя женщина-инвалид.