61 воинское захоронение отремонтировали в Псковской области за 2021 год

13:59, 01 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области продолжается реализация целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». В её рамках за 2021 год отремонтировано 61 воинское захоронение времен Великой Отечественной войны, увековечена память 200 погибших военнослужащих, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В общей сложности на приведение в порядок мемориалов было направлено порядка 27 млн рублей. В этом году на реализацию мероприятий программы будет направлено порядка 19 млн рублей консолидированного бюджета. На эти средства предполагается отремонтировать 30 воинских захоронений.

Продолжается и работа по планированию восстановительных работ. В настоящее время сформированы перечни мемориалов, которые будут отремонтированы в 2023 и 2024 годах.

Добавим, всего на территории области находится 987 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.