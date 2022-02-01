До -7 градусов ожидается в Псковской области 2 февраля

14:32, 01 февраля 2022, ПАИ

2 февраля в Псковской области ожидается облачная погода. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный, юго-восточный и северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области: ночью -6…-11 градусов, днем -2…-7 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.