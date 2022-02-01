Остановку вблизи печорской школы могут перенести в целях безопасности

16:42, 01 февраля 2022, ПАИ

31 января в администрации Печорского района прошло заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения. Одним из вопросов стало обеспечение безопасности вблизи Печорской средней школы № 3, сообщает газета «Печорская правда».

В обсуждении приняли участие глава Печорского района Сергей Тарасик, глава администрации городского поселения «Печоры» Екатерина Морозова, начальник ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов и директор Печорского филиала ГБУ «Псковавтодор» Николай Лигижинский.

Они рассмотрели возможность установки искусственных неровностей на участке около пешеходного перехода на Псковском шоссе у остановки «Печорская средняя школа № 3». «Для того чтобы установить искусственные неровности так, как требуется по нормам ГОСТа, необходимо перенести автобусную остановку на тридцать метров в сторону от центра города,», - пояснил Никита Евдокимов.

Речь идёт об остановке, где высаживают пассажиров автобусы, следующие из центра Печор. Перенос позволит установить «лежачие полицейские». Причём затраты будут минимальными, ведь планируется ремонт участка дороги граница с Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск в 2022 году. И во время ремонта можно осуществить перенос.

Схему устройства искусственных неровностей на Псковском шоссе решили отправить в региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Также участники заседания обсудили необходимость постройки тротуаров на улицах Проценко и Мира в Печорах. Заместитель председателя комитета по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству администрации Печорского района Вадим Савельев предложил вернуться к решению вопроса в сентябре 2022 года. «К этому времени станет понятна ситуация со средствами и возможностью постройки тротуаров», - сказал Вадим Савельев.

Кроме того, был поднят вопрос о реконструкции тротуара на улице Набережной в районном центре. «Он нужен, так как на Набережной находятся важные для людей учреждения: больница, МФЦ», - отметила Екатерина Морозова.

К вопросам с тротуарами предложено вернуться в сентябре 2022 года, когда станет понятна и экономия средств по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги», и возможность получения дополнительной финансовой поддержки.

В заключение заседания глава Печорского района Сергей Тарасик предложил рассмотреть обращение жительницы деревни Изборск, связанное с парковкой большегрузных автомобилей, якобы мешающих безопасному движению. Дорога, про которую говорится в обращении изборянки, относится к федеральным. Поэтому обращение переадресовали в организацию, отвечающую за дорогу, - ФКУ Упрдор «Северо-Запад».