Александр Козловский вручил музею великолукской школы диплом и сертификат на развитие

23:34, 01 февраля 2022, ПАИ

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Диплом Всероссийского конкурса и сертификат на 200 тысяч рублей вручил коллективу школы №9 депутат государственной Думы Александр Козловский. Это общеобразовательное учреждение заняло третье место в конкурсе следопытских работ среди школьных музеев Северо-Запада, который проводился в рамках проекта «Неизвестный солдат» партии «Единая Россия» об этом сообщает Telegram -канал «Великолукские новости» о ссылкой на материал регионального телеканала «360°».

Поисковый отряд «Патриот» музея школы № 9 в Великих Луках появился не так давно, но уже смог пополнить музейные экспозиции подлинными артефактами времён Великой Отечественной войны. Собранную ребятами экспозицию представили вниманию депутата. Поисковую работу учащиеся ведут под опытным руководством педагогов и бывалого поискового отряда «Штурм». В 2021 году отряд стал победителем Всероссийского конкурса следопытных работ «Неизвестный солдат» и занял третье место среди музеев СЗФО. Диплом третей степени и сертификат на развитие музея в 200 тысяч рублей вручил депутат Госдумы Александр Козловский.