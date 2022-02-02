Псковичи могут добровольно сдать оружие за деньги

09:08, 02 февраля 2022, ПАИ

Постановлением администрации Псковской области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Росгвардии.



Для сдачи оружия за вознаграждение необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия.



При обращении в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии заявление для проведения проверки будет перенаправлено в полицию.



Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо предоставить в Управление специальных программ Администрации Псковской области следующие документы:

- копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия, выданную органами внутренних дел;

- письменное заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием банковских реквизитов кредитной организации и номера текущего счета, открытого в этой кредитной организации, для безналичного перечисления денежного вознаграждения;

- копию паспорта заявителя;

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования гражданина;

- анкету для удержания подоходного налога с выплачиваемой суммы денежного вознаграждения.



Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства - до 3000 рублей за одну штуку. С полным перечнем размеров денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств можно ознакомиться на сайте администрации Псковской области.



В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации не может признаваться добровольной сдачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания при их изъятии при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.