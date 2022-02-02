Пять организаций проверит инспекция труда в Псковской области в феврале

10:20, 02 февраля 2022, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно плану проверок в феврале проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в пяти организациях региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Так, проверки пройдут в организациях ФКУ «Исправительная колония № 6 УФСИН по Псковской области», ООО «Агрофирма «Черская», ООО «Стройтехнологии», ООО «Строй стандарт», ГБУСО ПО «Пореченский психоневрологический интернат».