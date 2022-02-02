Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россияне всё чаще покупают дешёвые продукты под марками торговых сетей

В последнем квартале 2021 года число россиян, которые выбирают товары под собственными марками розничных сетей, превысило 37%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование SberCIB.

В исследовании «Потребительский индекс Иванова» (Иванов — это условный россиянин со средним уровнем дохода) эксперты отметили, что в четвертом квартале 2021 года количество потребителей, которые стали покупать больше продукции под собственными торговыми марками (СТМ) сетей, выросло до 37,5%, в то время как за аналогичный период 2020 года их было 21,3%.

Наиболее лояльны к концу года покупатели были к продукции «Пятерочки», которые выбирали 74% россиян. На втором месте расположилась «Азбука вкуса» с показателем в 64%, замыкает тройку «Лента» (57%).

В исследовании отмечается, что 42% покупателей при покупке товара сначала смотрят на цену, а не на бренд. Однако увеличение выбора именно собственной продукции торговых сетей объясняется ее активным продвижением.

Ритейлеры сообщили, что в розничном товарообороте доля собственной продукции за год увеличилась. У «Пятерочки» доля увеличилась до 20,8% с 17,4%. В «Перекрестке» же с 12,4% доля выросла до 15,2%.

Участники рынка сходятся во мнении, что из-за инфляции, экономии, оптимизации собственного бюджета и разрывов в цене между брендами, покупатели все больше будут выбирать торговые марки того или иного ритейлера.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

02 февраля 2022

Псковский госархив опубликовал необычную открытку 30-х годов прошлого века
02 февраля 2022

Шесть муниципалитетов Псковской области — антилидеры по заболеваемости ковидом
02 февраля 2022

ФОТОФАКТ: Улицы Острова убирают от снега
02 февраля 2022

Псковский губернатор назвал районы с проблемами по реализации нацпроектов
02 февраля 2022

Более 60% случаев COVID-19 в Псковской области приходится на омикрон
02 февраля 2022

Елена Уткина: Сейчас особенно важно вакцинироваться беременным и людям старше 60 лет
02 февраля 2022

Никаких побочных эффектов у привитых от коронавируса 40 псковских подростков нет – Эльвира Мелех
02 февраля 2022

Псковичей просят не затруднять доступ к больным при вызове врача на дом

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...