Жительница Дновского района признана виновной в убийстве собутыльника

10:23, 03 февраля 2022, ПАИ

Жительница Дновского района признана виновной в убийстве собутыльника, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

25 августа 2021 года во время распития спиртных напитков между женщиной и ее собутыльником произошла ссора, и злоумышленница решила убить своего знакомого. Подсудимая нанесла мужчине два удара ножом в грудь, в результате потерпевший скончался на месте.

В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступления признала в полном объеме, согласилась с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний, данных в ходе предварительного расследования, следует, что конфликт между ней и потерпевшим произошел из-за того, что мужчина не полностью вернул ей сдачу с денег, которые она дала ему на покупку продуктов и спиртного.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном, состояние её здоровья.

Суд признал убийцу виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.