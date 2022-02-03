ГАЗель и легковой автомобиль столкнулись в Псковском районе

10:26, 03 февраля 2022, ПАИ

Сегодня в деревне Борисовичи, за Fjord Plaza по дороге в деревню Родина, произошло столкновение автомобиля ГАЗель и легкового автомобиля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В результате столкновения автомобили съехали в кювет, протаранив забор. Никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.