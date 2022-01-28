В Псковской области зарегистрировано более 44 тысяч избирателей с инвалидностью
По состоянию на 1 января 2022 года на территории Псковской области зарегистрировано 44 606 избирателей с инвалидностью, что составляет 8,6% от общего числа избирателей, сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.
Из этого числа 2451 человек использует инвалидные коляски, 1458 – являются инвалидами по зрению, 5 используют собак-поводырей. 1822 являются инвалидами по слуху.
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