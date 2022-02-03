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Общество

«Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ

Новым оператором государственной информационной системы жилищно- коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» – АО «Оператор информационной системы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.

«Почта России» и «Интер РАО» прорабатывают поэтапный план дальнейшей трансформации ГИС ЖКХ, включая конкретные показатели, цели и задачи по ее развитию и эксплуатации. В частности, в системе появятся аналитические инструменты, с помощью которых пользователи смогут проверять корректность начислений за ЖКУ, и другие полезные сервисы. Уже сейчас ГИС позволяет собирать огромный массив данных в сфере ЖКХ, например, по лицевым счетам, начислениям за ЖКУ и техническим характеристикам многоквартирных домов.

Однако, чтобы эффективно наполнять ГИС ЖКХ данными, необходимо обеспечить автоматический обмен информацией и с другими федеральными государственными системами, включая единый государственный реестр недвижимости и ГИС миграционного и регистрационного учета. Также для успешного развития системы необходимо внести ряд изменений в законодательство. В частности, предоставить органам государственного жилищного надзора право инициировать проведение проверок на основе содержащихся в ГИС ЖКХ данных.

«Почта России» обладает значительной экспертизой в создании как высоконагруженных, так и инновационных сервисов. Система ЕАС ОПС охватывает 42 000 отделений по всей России, обслуживая миллионы транзакций ежедневно, а количество наших клиентов с простой электронной подписью уже превысило 48 миллионов. Кроме того, сервисы, созданные на базе нашего Data Cloud, позволяют не только отслеживать путь каждой посылки, но и анализировать загруженность маршрутов и строить прогнозные модели. Уверен, наши знания и опыт позволят трансформировать ГИС ЖКХ в систему, которая сделает коммунальную сферу прозрачной и удобной и для людей, и для бизнеса», – подчеркнул заместитель генерального директора АО «Почта России» Алексей Лаптев.

ГИС ЖКХ была запущена в 2016 г. по поручению президента Российской Федерации о создании единого ресурса для получения информации о тарифах и стоимости услуг ЖКХ, задолженностях, а также о работе организаций коммунального комплекса. «Почта России» является оператором этой системы с момента её создания. 

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