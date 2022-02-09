Дмитрий Быстров: Инвесторов приходится удерживать

11:49, 09 февраля 2022, ПАИ

«У нас в районе есть инвестиционные площадки, но инвесторов приходится буквально удерживать и доказывать, что муниципалитет готов к инвестициям», - сказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации глава Островского района Дмитрий Быстров.

По его словам, в районе действуют восемь промышленных предприятий, на которых занята четвертая часть жителей муниципалитета. В частности, именно в Островском районе изготавливают медицинскую мебель высокого качества, которая известна по всей России.

«Промышленной продукцией можем похвастать, хотелось бы теперь сделать упор на сельское хозяйство. Возможности для этого есть», - уверен Дмитрий Быстров.