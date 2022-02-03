Как в Псковской области подать заявку на догазификацию, объяснил эксперт

12:53, 03 февраля 2022, ПАИ

Заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов в эфире одной из псковских радиостанций 3 февраля рассказал, как можно подать заявку на догазификацию.

По словам Игоря Мелузова, заявки на догазификацию можно подать через региональные офисы МФЦ, через портал «Госуслуги».

Документы также принимаются во всех абонентских участках «Газпром межрегионгаз Псков», через сайт Единого оператора газификации. На этом ресурсе можно найти и ответы на часто задаваемые вопросы, подчеркнул Игорь Мелузов.