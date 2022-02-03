На очистных сооружениях Пскова завершается реконструкция первичного отстойника №3

13:59, 03 февраля 2022, ПАИ

В Пскове близится к завершению реконструкция первичного отстойника №3 на очистных сооружениях сточных вод Горводоканала, сообщается в группе муниципального предприятия «Горводоканал» в соцсети «ВКонтакте».

Основной объем строительных работ уже выполнен, после полного завершения подрядчиком всех работ специалистами предприятия будет осуществлена приёмка и ввод в эксплуатацию. ⠀

Работы выполняются в рамках проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера по Программе приграничного сотрудничества Россия - Эстония 2014-2020».

Кроме того, предприятие собственными силами производит замену насосов опорожнения первичных отстойников. ⠀

Современное оборудование позволит повысить надежность, производительность и энергоэффективность.