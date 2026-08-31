У пожилых людей с болезнями лёгких риск пневмонии возрастает в 15 раз – гериатр

16:28, 31 августа 2026, ПАИ

Необходимость вакцинации от пневмококковой инфекции для пенсионеров с хроническими заболеваниями объяснила врач-гериатр Псковского госпиталя для ветеранов войн Дарья Ульвачева. Этой теме она уделила внимание в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Для людей в возрасте от 65 лет, которые страдают хроническими болезнями, вакцинация от пневмококка – не просто рекомендация, а важная мера профилактики тяжёлых осложнений. Наличие хронических заболеваний в этом возрасте – не повод отказаться от прививки, а, напротив, весомый аргумент в её пользу», – подчеркнула она.

По словам гериатра, при наличии у пожилых людей хронической обструктивной болезни лёгких риск развития пневмонии возрастает в 15 раз.

«Вакцинация – это эффективный способ снизить риски. Исследования показывают, что у пожилых людей с хроническими заболеваниями она снижает риск развития пневмококковой пневмонии, уменьшает число госпитализаций и в целом улучшает прогноз», – разъяснила специалист.

Также Дарья Ульвачева заметила, что не стоит совмещать прививку от пневмококка с вакцинацией от гриппа или с диспансеризацией в один визит. «Я бы рекомендовала сначала пройти диспансеризацию, а потом вакцинацию», – дала совет гериатр.

Ранее сообщалось, что свыше двух тысяч доз вакцины против пневмококковой инфекции поступило в Псковскую область.