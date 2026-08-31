Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

У пожилых людей с болезнями лёгких риск пневмонии возрастает в 15 раз – гериатр

Необходимость вакцинации от пневмококковой инфекции для пенсионеров с хроническими заболеваниями объяснила врач-гериатр Псковского госпиталя для ветеранов войн Дарья Ульвачева. Этой теме она уделила внимание в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Для людей в возрасте от 65 лет, которые страдают хроническими болезнями, вакцинация от пневмококка – не просто рекомендация, а важная мера профилактики тяжёлых осложнений. Наличие хронических заболеваний в этом возрасте – не повод отказаться от прививки, а, напротив, весомый аргумент в её пользу», – подчеркнула она.

По словам гериатра, при наличии у пожилых людей хронической обструктивной болезни лёгких риск развития пневмонии возрастает в 15 раз.

«Вакцинация – это эффективный способ снизить риски. Исследования показывают, что у пожилых людей с хроническими заболеваниями она снижает риск развития пневмококковой пневмонии, уменьшает число госпитализаций и в целом улучшает прогноз», – разъяснила специалист.

Также Дарья Ульвачева заметила, что не стоит совмещать прививку от пневмококка с вакцинацией от гриппа или с диспансеризацией в один визит. «Я бы рекомендовала сначала пройти диспансеризацию, а потом вакцинацию», – дала совет гериатр.

Ранее сообщалось, что свыше двух тысяч доз вакцины против пневмококковой инфекции поступило в Псковскую область.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






31 августа 2026

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Псков
31 августа 2026

Псковские спасатели посоревновались с коллегами из СЗФО в турнире «Трасса-01»
31 августа 2026

Может ли компьютерная игра заменить обучение правилам дорожного движения, объяснила инспектор
31 августа 2026

60 тысяч человек посетили выставку «Россия начинается здесь» в Пскове
31 августа 2026

Центр поддержки инжиниринга и инноваций представил в Пскове механизмы финансирования техкомпаний
31 августа 2026

Дорожные ловушки: как родители подвергают ребёнка опасности, подвозя в школу
31 августа 2026

Секреты бодрости для пенсионеров раскрыла псковский врач
31 августа 2026

Как понять, что ребёнка вовлекают в преступную сеть – советы инспектора ПДН

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...