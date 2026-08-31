Мастер из Дедовичей изготовил 900 табуреток для бойцов

16:18, 31 августа 2026, ПАИ

Мастер из Дедовичей Михаил Гаврилов изготовил 900 табуреток для бойцов. О его работе и юбилейном результате сообщает газета «Коммуна».

Очередная партия из 58 изделий была подготовлена к отправке на днях. Одна из изготовленных табуреток стала особенной - именно она оказалась юбилейной, девятисотой.

Михаил занимается изготовлением табуреток в свободное от основной работы время. Все необходимые материалы мастер приобретает за собственные средства. Его изделия отправляются туда, где особенно необходимы простые бытовые вещи, способные сделать повседневные условия немного комфортнее: в блиндажи, пищеблоки и госпитали.

За каждой из 900 табуреток - время, силы и кропотливый труд мастера, а также желание поддержать тех, кто находится на передовой.