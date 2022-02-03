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Экономика

Рассада, овощи и заготовки: что продают на онлайн-рынках в Псковской области

Как работает онлайн-торговля в Псковской области и что продают жители региона в Сети, узнала «Псковская правда».

Почти каждый фермер в регионе имеет страницу в социальной сети «ВКонтакте», где предлагает свою продукцию, оформляет доставку, рассказывает о новинках. А для тех, кто не занимается массовым производством, а хочет продать лишний килограмм огурцов, работают онлайн-рынки. В региональном сегменте социальной сети их четыре: в Пскове, Великих Луках, Печорах и объединённая страница для Пскова и области.

Создатели онлайн-рынков рассказали, что так реализовать продукцию гораздо удобнее, чем на улицах. В интернете продают, а порой и отдают бесплатно домашние заготовки, овощи с огорода, яблоки. Во всех группах указано, что здесь ждут только объявлений о сельхозпродукции, выращенной или собранной своими руками.

Спрос и предложение на онлайн-рынках имеют ярко выраженный сезонный характер. Ранней весной начинается продажа рассады, затем появляются зелень и редис, летом - свежие овощи, ягоды, фрукты, осенью - грибы и корнеплоды. Зима - время затишья, в основном продают комнатные растения и рыбу. Ожидается, что к сезону люди будут освобождать свои подвалы и появится много объявлений о продаже свёклы, морковки, картошки, заготовок.

Онлайн-рынки в регионе пока приносят небольшой доход их владельцам: от 200 рублей в месяц зимой до 5000 рублей летом. Некоторые из них вообще не зарабатывают на данных площадках, а инвестируют в их развитие.

За качество товара, как и на обычном рынке, всю ответственность несёт продавец. Как пояснил «Псковской правде» главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, овощи, ягоды, фрукты покупать с рук не опасно. Что касается мяса и молока, то он настоятельно рекомендует приобретать такую продукцию только у проверенных продавцов, лучше - у лично знакомых. Александр Нестерук добавил, что рыба - тоже не самый безопасный товар: с одной стороны, она может быть поражена гельминтозами, а с другой, - это скоропортящийся продукт и в нём могут развиваться микроорганизмы, которые приведут к отравлению. Главный санитарный врач области не рекомендует приобретать на рынках консервы. Он заметил, что раньше продажа заготовок и вовсе была запрещена.

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