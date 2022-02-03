Экспертный совет псковской ОЭЗ «Моглино» поддержал два инвестпроекта

18:39, 03 февраля 2022, ПАИ

3 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Моглино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На повестку дня были вынесены два вопроса, в том числе утверждение обновлённого бизнес-плана резидента «Веллеранд Аутоматив Рус». «Предприятие с сентября 2020 года осуществляет промышленно-производственную деятельность на территории «Моглино», — отметил Михаил Ведерников.

Также члены экспертного совета рассмотрели бизнес-план организации «Гармония» с проектом производства одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева. Ранее его одобрил наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино».

Первым с презентацией выступил генеральный директор «Веллеранд Аутоматив Рус» Максим Зайцев. Он отметил, что принятый ранее бизнес-план предполагал выпуск выхлопных автомобильных систем в сборе. Но организация решила начать выпуск отдельных запчастей для выхлопных систем. Также планируется расширить ассортимент продукции за счёт производства штампованных деталей из чёрного металла. В такой опции заинтересован ряд предприятий, в том числе входящих в состав Псковского промышленного электротехнического кластера, уточнил докладчик.

Дополнительно инвестор сообщил о корректировке сроков создания собственного предприятия на площадке ОЭЗ.

Положительные заключения озвучили и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев и председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Обновлённый бизнес-план единогласно поддержали все члены экспертного совета. С резидентом будет заключено дополнительное соглашение.

Бизнес-план по расположению на территории «Моглино» производства одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева представил директор ООО «Гармония» Владимир Товпенец. Он рассказал, что реализовать проект планируется в три этапа. Первый — создание линии производства посуды, второй — организация производства шпона для обеспечения сырьевой базы, третий — создание линии производства пеллет для минимизации отходов.

Предполагаемый объём вложений составит более 800 млн рублей, из которых более 700 млн — собственные средства инвестора. Планируется создать порядка 120 рабочих мест. Основные рынки сбыта готовой продукции — страны Европы, Азии, Ближнего Востока, а также Россия.

По словам представителя компании, запустить первую линию производства планируется в начале 2023 года.

Проект получил положительные оценки руководства ОЭЗ «Моглино» и профильного регионального комитета. В рамках обсуждения бизнес-плана прозвучало несколько вопросов экспертов. Владимир Товпенец ответил на них, прокомментировав логистические вопросы и перспективы обеспечения производства сырьём.

В завершение члены экспертного совета большинством голосов поддержали проект.

«Членов экспертного совета благодарю за работу. Нашим инвесторам желаю скорейшей реализации всех намеченных планов», — сказал Михаил Ведерников.