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Планы развития Печорского района озвучил Михаил Ведерников

Планы развития Печорского района обсудили на расширенном совещании по проблемным вопросам муниципальных образований 3 февраля, которое в режиме ВКС провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Это новый формат работы, первым его опробовал Печорский район — по итогам прошлого года было много вопросов и замечаний к качеству работы администрации муниципалитета и уровню её взаимодействия с региональными органами власти.

Губернатор сообщил, что не так давно состоялась рабочая встреча с главой района Сергеем Тарасиком, где детально обсуждались все проблемные вопросы. «Сергей Николаевич выразил готовность переформатировать свою работу, работу администрации района и там, где это необходимо, заново выстроить более эффективное взаимодействие с администрацией области. Поэтому сегодня наша задача — уйти от излишней критики, предметно разобрать все существующие вопросы, сформулировать рекомендации для администрации района и принять согласованную всеми сторонами дорожную карту с чётким планом мероприятий, с конкретными датами и с ответственными с обеих сторон», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, конечная цель — обеспечить такие условия, при которых каждое мероприятие в муниципалитете будет реализовываться максимально эффективно. Губернатор отметил, что Печорский район на особом счету в силу своего географического положения, наличия монастыря и огромного туристско-рекреационного потенциала. «Самое главное — есть полная готовность со стороны федеральных коллег помогать району по всем направлениям. Поэтому здесь возможностей значительно больше, чем у любого другого муниципалитета Псковской области, и наш с вами долг — по максимуму все эти возможности использовать», — добавил Михаил Ведерников.

По его словам, у областных властей совместно с владыкой Тихоном большие планы развития инфраструктуры Печорского района, приведения в порядок объектов здравоохранения и образования (соответствующие поручения президента РФ по этому поводу есть), ремонта дорог, сохранения объектов культурного наследия, развития паломнического и туристического потенциала района.

«Планов много, возможностей — тоже, поэтому важно, чтобы все — и коллеги в муниципалитете и в областной администрации, и подрядчики — работали в одном ключе с максимальной эффективностью», — обозначил глава региона.

Он выразил надежду, что данное совещание послужит перезагрузке рабочих отношений между региональной и муниципальной администрациями и покажет, в каком ключе необходимо выстраивать дальнейшую работу.

В продолжение участники расширенного совещания обсудили плановую работу муниципалитета и реализацию нацпроектов, детально разобрали проблемные вопросы. В частности, речь шла о реставрации и приспособлении под современное использование регионального объекта культурного наследия «Гимназия, 1925–1927 гг.», об обеспечении земельными участками многодетных семей, реализации регпроекта «Формирование комфортной городской среды».

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