Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О новых рассекреченных документах о зверствах эстонских карателей расскажут в программе «Минкульт»

Доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 7 августа, в 14:00.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

Эксперт расскажет об уникальных рассекреченных документах их архива Управления ФСБ России по Псковской области, которые открывают новые факты о зверствах эстонских карателей на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2025

Междисциплинарные экзамены сдают курсанты ВУЦ ПсковГУ
07 августа 2025

В приоритете – работа с молодёжью: боец СВО рассказал о планах на участие в программе «Герои земли Псковской»
07 августа 2025

Средневековые забавы и мастер-классы: что будет на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове
07 августа 2025

Память защищавших Курскую область пограничников почтили в Себеже
07 августа 2025

О новых рассекреченных документах о зверствах эстонских карателей расскажут в программе «Минкульт»
07 августа 2025

Флаг России установят в учреждениях молодёжной политики
07 августа 2025

Новый отель появится на улице Леона Поземского в Пскове
07 августа 2025

Великолукские полицейские провели рейды по выявлению нарушителей

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...