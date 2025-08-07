О новых рассекреченных документах о зверствах эстонских карателей расскажут в программе «Минкульт»
Доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 7 августа, в 14:00.
Эксперт расскажет об уникальных рассекреченных документах их архива Управления ФСБ России по Псковской области, которые открывают новые факты о зверствах эстонских карателей на территории региона в годы Великой Отечественной войны.
Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
