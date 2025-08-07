В приоритете – работа с молодёжью: боец СВО рассказал о планах на участие в программе «Герои земли Псковской»

13:59, 07 августа 2025, ПАИ

Об ожиданиях от участия в программе «Герои земли Псковской» и планах после обучения рассказал участник СВО Руслан Абубекиров в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Если Родине необходима помощь, то почему я должен от неё отворачиваться? Именно поэтому я решил принять участие в программе «Герои земли Псковской». Я принёс пользу в ходе проведения СВО и думаю, что здесь тоже смогу быть полезным, применив свои навыки и умения», – отметил он.

В перспективе Руслана Абубекирова интересует работа в социальной сфере, а именно – работа с молодёжью. «Для меня приоритетным направлением является военная патриотика, работа с молодёжью, подрастающим поколением, студентами. Дети должны знать и помнить своих героев, уважать Родину и понимать, как можно принести пользу стране. Всё это позволит им стать достойными гражданами России в будущем», – подчеркнул участник программы.

От участия в программе «Герои земли Псковской» боец СВО ждёт активного учебного процесса, новых знакомств, а также работы на благо Псковской области и страны в целом.

Ранее сообщалось, что до старта программы «Герои земли Псковской» остался месяц, обучение начнётся с 8 сентября. Утверждены учебные модули, готовы онлайн-курсы, а также определены места для стажировок с наставниками в государственных учреждениях и на предприятиях региона. Преподаватели Президентской академии в Санкт-Петербурге тщательно готовятся к занятиям.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.