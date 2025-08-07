Междисциплинарные экзамены сдают курсанты ВУЦ ПсковГУ

14:33, 07 августа 2025, ПАИ

В Военном учебном центре ПсковГУ проходят междисциплинарные экзамены для первого выпуска. 85 курсантов сдают экзамены, включающие испытания по теории и практической подготовке: огневой, тактической, военно-медицинской, разведывательной подготовке, а также по подготовке связи, радиационной, химической и биологической защите, военной топографии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Практическая часть экзамена пройдёт на военном полигоне. В случае успешного завершения испытаний выпускники получат воинские звания: младший сержант либо рядовой запаса.

Торжественная церемония вручения выпускных документов состоится завтра, 8 августа.

Новый набор в ВУЦ ПсковГУ начнётся в сентябре 2025 года. Обучение могут пройти студенты первого, второго и третьего курсов бакалавриата и первого курса магистратуры, успешно справившиеся со вступительными испытаниями. Набор будет осуществляться на специальности «старший стрелок», «оператор БПЛА» (срок обучения составляет 1,5 года), а также «офицер медицинской службы» (срок обучения – 2,5 года).

Напомним, в настоящее время в Военном учебном центре Псковского государственного университета проходят обучение 218 курсантов по четырём программам подготовки. В их числе – «лечебное дело в наземных войсках» главного военно-медицинского управления, «командир отделения (стрелкового)», «старший стрелок», «старший оператор БПЛА» Воздушно-десантных войск.