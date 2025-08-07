Память защищавших Курскую область пограничников почтили в Себеже

13:22, 07 августа 2025, ПАИ

Митинг, посвящённый памяти пограничников, павших при исполнении воинского долга в Судже, и себежан, погибших на СВО, состоялся на воинском захоронении № 1 Себежа сегодня, 7 августа, пишет газета «Призыв».

Себежане и гости города, в числе которых представители администраций района, сослуживцы погибших, учащиеся образовательных учреждений, общественность собрались в сквере Памяти поколений в Себеже.

7 августа 2024 года при несении службы в пограничном наряде по охране российско-украинского участка госграницы РФ на участке ПУ ФСБ России по Курской области при отражении вооружённого вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области геройски погибли Дмитрий Антонов, Юрий Орехов, Юрий Милютин, Даниил Мамай.



Фото: газета «Призыв»



Перед участниками митинга выступил глава Себежского района Леонид Курсенков и заместитель начальника управления – начальник отдела кадров пограничного управления ФСБ России по Псковской области капитан первого ранга Леонид Гураль.

Леонид Гураль вручил орден Мужества супруге Юрия Орехова.

В сквере Памяти поколений в Себеже открыты мемориальные плиты землякам, погибшим на СВО. Право открыть плиты предоставили родственникам – матерям, жёнам, детям, отцам, сёстрам героев.

Навечно вошли в книгу памяти Себежской земли Марат Хасанов, Игорь Степанов, Дмитрий Никитин, Валерий Столяр, отметили в газете.

Присутствующие возложили цветы к мемориальным плитам. В честь героев звучал воинский салют, их память почтили минутой молчания.