Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Флаг России установят в учреждениях молодёжной политики

Закон, обязывающий государственные и муниципальные учреждения, занимающиеся молодёжной политикой, постоянно вывешивать на своих зданиях Государственный флаг России, одобрил Совет Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Фото: ПАИ

Закон расширяет требования по использованию государственной символики: теперь флаг обязательно поднимается также во время массовых мероприятий, в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных, которые проводят учреждения молодёжной политики.

Кроме того, законодательные изменения касаются и исполнения государственного гимна. Его обязаны исполнять при открытии и закрытии международных, всероссийских и региональных молодёжных форумов, а также во время торжественных мероприятий, приуроченных к государственным и муниципальным праздникам в учреждениях молодёжной политики.

Гимн также будет звучать на олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах, а также на физических и спортивных мероприятиях, включённых в перечень Министерства просвещения России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2025

Междисциплинарные экзамены сдают курсанты ВУЦ ПсковГУ
07 августа 2025

В приоритете – работа с молодёжью: боец СВО рассказал о планах на участие в программе «Герои земли Псковской»
07 августа 2025

Средневековые забавы и мастер-классы: что будет на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове
07 августа 2025

Память защищавших Курскую область пограничников почтили в Себеже
07 августа 2025

О новых рассекреченных документах о зверствах эстонских карателей расскажут в программе «Минкульт»
07 августа 2025

Флаг России установят в учреждениях молодёжной политики
07 августа 2025

Новый отель появится на улице Леона Поземского в Пскове
07 августа 2025

Великолукские полицейские провели рейды по выявлению нарушителей

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...