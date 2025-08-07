Флаг России установят в учреждениях молодёжной политики

12:30, 07 августа 2025, ПАИ

Закон, обязывающий государственные и муниципальные учреждения, занимающиеся молодёжной политикой, постоянно вывешивать на своих зданиях Государственный флаг России, одобрил Совет Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Закон расширяет требования по использованию государственной символики: теперь флаг обязательно поднимается также во время массовых мероприятий, в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных, которые проводят учреждения молодёжной политики.

Кроме того, законодательные изменения касаются и исполнения государственного гимна. Его обязаны исполнять при открытии и закрытии международных, всероссийских и региональных молодёжных форумов, а также во время торжественных мероприятий, приуроченных к государственным и муниципальным праздникам в учреждениях молодёжной политики.

Гимн также будет звучать на олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах, а также на физических и спортивных мероприятиях, включённых в перечень Министерства просвещения России.