Средневековые забавы и мастер-классы: что будет на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

13:39, 07 августа 2025, ПАИ

Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт у Покровского угла (улица Свердлова, 3) в Пскове 23 августа. Программа включает разнообразные площадки для посетителей. Что ещё смогут увидеть гости мероприятия, ПАИ рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В музейной мастерской гости смогут принять участие в мастер-классах Псковского музея-заповедника: «Мастерство манерное», «Псковский изразец», мастер-класс по росписи ложки. Участники мастер-классов смогут создать уникальные авторские сувениры своими руками.

Историческая часть программы представлена интерактивными площадками. «Ратные подвиги» – командные состязания в мягких доспехах за знамя противника. Суличный тир – проверка меткости с использованием копий древних метательных дротиков. «Круг ловкости» – демонстрация навыков владения оружием.

Для активного отдыха подготовлены уличные игры на ловкость и меткость, а также специальная фотозона, где каждый сможет примерить снаряжение защитников Пскова XVI века на фоне декораций из передвижных полевых укреплений.