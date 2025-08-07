Средневековые забавы и мастер-классы: что будет на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове
Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт у Покровского угла (улица Свердлова, 3) в Пскове 23 августа. Программа включает разнообразные площадки для посетителей. Что ещё смогут увидеть гости мероприятия, ПАИ рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
В музейной мастерской гости смогут принять участие в мастер-классах Псковского музея-заповедника: «Мастерство манерное», «Псковский изразец», мастер-класс по росписи ложки. Участники мастер-классов смогут создать уникальные авторские сувениры своими руками.
Историческая часть программы представлена интерактивными площадками. «Ратные подвиги» – командные состязания в мягких доспехах за знамя противника. Суличный тир – проверка меткости с использованием копий древних метательных дротиков. «Круг ловкости» – демонстрация навыков владения оружием.
Для активного отдыха подготовлены уличные игры на ловкость и меткость, а также специальная фотозона, где каждый сможет примерить снаряжение защитников Пскова XVI века на фоне декораций из передвижных полевых укреплений.
