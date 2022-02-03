В Нижнем Новгороде взорвался газ, есть пострадавшие

22:36, 03 февраля 2022, ПАИ

В жилом доме в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествие произошло на проспекте Ленина, в доме № 3. Последующего пожара не было. «Пострадал один человек, ещё 13 человек эвакуированы», – отметил собеседник агентства.

В указанном доме 120 квартир и шесть подъездов, взрыв произошёл на пятом этаже. В результате были выбиты стекла, повреждены стены между квартирами. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области заявили, что один пострадавший доставлен в больницу с обширными ожогами. «По текущим данным, в результате происшествия пострадали двое: мужчина с ожогами 75-80 % тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ; женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте», – процитировали в пресс-службе главу региона Глеба Никитина. Женщина от госпитализации отказалась.

Губернатор поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять под контроль оказание необходимой медицинской помощи.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства лицами, обслуживающими газовое оборудование в жилом доме. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.