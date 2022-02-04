Чем Китай удивит на церемонии открытия Олимпиады

10:03, 04 февраля 2022, ПАИ

Всего несколько часов осталось до старта главного спортивного события этой зимы – зимней Олимпиады в Пекине – 2022. Сегодня, 4 февраля, в 15:00 по московскому времени на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоится торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. В России прямую трансляцию события проведёт телеканал «Россия-1». Предполагается, что идти она будет полтора часа.

В последние годы Олимпиада перестала быть чисто спортивным событием, а превратилась в грандиозное шоу, тон которому задаёт церемония открытия. Многие подробности этой церемонии открытия остаются в секрете, но тем не менее организаторы утверждают, что подготовили интересную программу, в которой будет немало сюрпризов.

Так, руководить церемонией будет кинорежиссёр Чжан Имоу, который был трижды номинирован на «Оскар». Сама церемония условно поделена на несколько частей. Это в первую очередь художественная часть, парад участников Олимпиады, клятва спортсменов и подъём знамени МОК, а также зажжение огня.

Ждёт зрителей и ставшее уже традиционным шествие знаменосцев. От каждой страны будет представлено по два спортсмена – мужчина и женщина, что связано с политикой гендерного равенства, которую продвигает МОК. Знаменосцами российской команды на Олимпиаде – 2022 в Пекине станут трёхкратная чемпионка Европы, серебряная медалистка Олимпийских игр в Сочи, конькобежка Ольга Фаткулина и победитель чемпионата мира, олимпийский чемпион, хоккеист Вадим Шипачев.

Организаторы также планируют удивить мир во время зажжения олимпийского огня. Так, китайцы пообещали, что в этот раз это будет произведено наиболее нестандартным способом за последние 100 лет. Не обойдётся церемония и без шоу фейерверков, отмечают организаторы.

Отметим, что Псковское агентство информации специально к открытию Олимпиады–2022 запускает новый проект «Олимпийский дайджест», участниками которого станут известные псковские спортсмены и тренеры. Первая прямая трансляция «Олимпийского дайджеста» состоится уже сегодня вечером.