Объявлены имена знаменосцев сборной России на церемония открытия Олимпиады в Пекине

16:57, 03 февраля 2022, ПАИ

Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев понесут флаг ОКР на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России.

Начиная с Олимпийских игр в Токио, Международный олимпийский комитет рекомендовал всем национальным олимпийским комитетам выбирать сразу двух спортсменов, которые будут нести флаг. Главная задача этой инициативы – продемонстрировать приверженность олимпийского движения принципам гендерного равенства.

Для Ольги Фаткулиной игры в Пекине станут третьими в карьере: в 2010 году она выступала в Ванкувере, а в 2014 завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров в Сочи. На чемпионате мира в 2013 году она заняла первое место на тысяче метров. В разные годы Фаткулина дважды становилась серебряным и четырежды бронзовым призером этого престижного старта.

Вадим Шипачев становился победителем олимпийского хоккейного турнира на играх в Пхенчхане. Также он является чемпионом мира 2014 года и неоднократным призером этих соревнований. На клубном уровне Шипачев дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В Пекине Вадим будет капитаном нашей сборной.

Церемонии открытия Олимпиады в Пекине состоится 4 феварля в 15:00.