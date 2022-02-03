«Главная тема с Надеждой Назаренко»: «Олимпийский дайджест»
Все о новом проекте Псковского агентства информации «Олимпийский дайджест», а также где узнать последние новости о главных событиях спорта в России и мире, в спортивной жизни региона, посмотреть видео- и фоторепортажи с соревнований — в новом выпуске программы от 3 февраля.
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