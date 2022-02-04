Фотографии снежных скульптур Светланы Тимофеевой разлетелись по всей Псковской области и стали поводом для ТВ-сюжета

21:39, 04 февраля 2022, ПАИ

Фотографии снежных скульптур Светланы Тимофеевой разлетелись по всей области и стали поводом для сюжета ГТРК «Псков».

«Ни проехать ни пройти», – сетуют водители и пешеходы, с трудом передвигаясь по дорогам после ночной метели. Для кого-то снег – проблема, а для кого-то великая радость! Не поверите, в Бежаницах есть человек, у которого снег во дворе почти весь закончился. А виной всему удивительное хобби!

Девушка, о которой идёт речь, – бежаничанка Светлана Тимофеева. Если вечером вам приходилось ходить по улице Труда и Аэродромной, то вы не могли не видеть дом со светящимся садом. Так вот, именно там, за зелёным забором, и происходят сказочные чудеса, которые своими руками творит Светлана.

Увидев восторженные комментарии во «ВКонтакте», мы связались с автором фотографий и попросили рассказать подробнее о её увлечении.

«Первые попытки слепить снежные фигуры я делала года три назад. Конечно, они были простые, но я старалась сделать что-то оригинальное. Занятие затянуло меня, и я ушла в него с головой. Ставила со снегом разные эксперименты: мочила его, красила, но поняла, что больше всего по душе его естественный белый цвет.

Если я начала фигуру лепить, мне очень сложно остановиться, – пояснила она. – Бывает, на улице темно уже, продрогну, а бросить не могу! Свет включу, варежки переодену (их у меня по пять пар на батарее всегда висят – сохнут) – и снова во двор. На последнюю избушку на курьих ножках пять часов ушло!

Когда зима снежная – у меня праздник. Снег лепится легко, если пару дней оттепель постоит, а потом мороз. Так и фигуры «живут» долго. Обидно, когда слепишь вечером, а утром дождь – и плакали мои труды…

Я рада, что моё творчество понравилось людям. Мне всегда хотелось лепить их за забором, но очень уж страшно, что поломают, разобьют, не все ведь умеют ценить чужой труд».

Светлана рассказывала много, эмоционально: о том, как приходится одеваться, чтобы не замёрзнуть, как раздобыть влажный снег, если к вечеру мороз усилился, как ищет в интернете идеи и образы для фигур.

В завершение нашего разговора родилась идея: сделать перед следующим Новым годом сказочную страну возле городской ёлки в парке отдыха. Я подсказала, кто может помочь организовать детей в помощники, а Светлана с радостью согласилась. Хотя устрой Светлана мастер-класс – и взрослые придут с превеликим удовольствием.

Осталось дождаться снежной зимы в следующем году, сотворить снежную сказку, а там, смотришь, и по центральному телевидению нас покажут!

Любовь Озерская.