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Фотографии снежных скульптур Светланы Тимофеевой разлетелись по всей Псковской области и стали поводом для ТВ-сюжета

Светлана возле своего последнего шедевра – дракона. Фото здесь и далее из личного архива.

Фотографии снежных скульптур Светланы Тимофеевой разлетелись по всей области и стали поводом для сюжета ГТРК «Псков».

«Ни проехать ни пройти», – сетуют водители и пешеходы, с трудом передвигаясь по дорогам после ночной метели. Для кого-то снег – проблема, а для кого-то великая радость! Не поверите, в Бежаницах есть человек, у которого снег во дворе почти весь закончился. А виной всему удивительное хобби!

Двойняшки Снежан и Снежана.

Девушка, о которой идёт речь, – бежаничанка Светлана Тимофеева. Если вечером вам приходилось ходить по улице Труда и Аэродромной, то вы не могли не видеть дом со светящимся садом. Так вот, именно там, за зелёным забором, и происходят сказочные чудеса, которые своими руками творит Светлана.

Нет, не принцесса – королевишна!

Увидев восторженные комментарии во «ВКонтакте», мы связались с автором фотографий и попросили рассказать подробнее о её увлечении.

Родные и знакомые возле фигур любят устраивать фотосессии.

«Первые попытки слепить снежные фигуры я делала года три назад. Конечно, они были простые, но я старалась сделать что-то оригинальное. Занятие затянуло меня, и я ушла в него с головой. Ставила со снегом разные эксперименты: мочила его, красила, но поняла, что больше всего по душе его естественный белый цвет.

Если я начала фигуру лепить, мне очень сложно остановиться, – пояснила она. – Бывает, на улице темно уже, продрогну, а бросить не могу! Свет включу, варежки переодену (их у меня по пять пар на батарее всегда висят – сохнут) – и снова во двор. На последнюю избушку на курьих ножках пять часов ушло!

Когда зима снежная – у меня праздник. Снег лепится легко, если пару дней оттепель постоит, а потом мороз. Так и фигуры «живут» долго. Обидно, когда слепишь вечером, а утром дождь – и плакали мои труды…

Я рада, что моё творчество понравилось людям. Мне всегда хотелось лепить их за забором, но очень уж страшно, что поломают, разобьют, не все ведь умеют ценить чужой труд».

Эту избушку Светлана лепила целых пять часов. Коту понравилось!

Светлана рассказывала много, эмоционально: о том, как приходится одеваться, чтобы не замёрзнуть, как раздобыть влажный снег, если к вечеру мороз усилился, как ищет в интернете идеи и образы для фигур.

И его слепила из того, что было...

В завершение нашего разговора родилась идея: сделать перед следующим Новым годом сказочную страну возле городской ёлки в парке отдыха. Я подсказала, кто может помочь организовать детей в помощники, а Светлана с радостью согласилась. Хотя устрой Светлана мастер-класс – и взрослые придут с превеликим удовольствием.

Осталось дождаться снежной зимы в следующем году, сотворить снежную сказку, а там, смотришь, и по центральному телевидению нас покажут!

Любовь Озерская.

 

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