48-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
Первая февральская неделя в региональном Телеграм-пространстве оказалась богата на выдумки и веселье. Тут вам и сказки про химические пожары и чёрный снег, и гдовская политика с резиновыми изделиями, и бардовские скандалы.
Об этих историях, а также об изрядно надоевшем, но куда без него, омикроне, об итогах января для Телеграм-каналов области в очередном 48-м выпуске «Псковского телеграма» поговорят Александр Машкарин и Антон Сергеев.
«Псковский телеграм» – проект Псковского агентства информации о самом интересном в региональном Телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят еженедельно по пятницам.
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