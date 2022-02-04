48-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:00, 04 февраля 2022, ПАИ

Первая февральская неделя в региональном Телеграм-пространстве оказалась богата на выдумки и веселье. Тут вам и сказки про химические пожары и чёрный снег, и гдовская политика с резиновыми изделиями, и бардовские скандалы.

Об этих историях, а также об изрядно надоевшем, но куда без него, омикроне, об итогах января для Телеграм-каналов области в очередном 48-м выпуске «Псковского телеграма» поговорят Александр Машкарин и Антон Сергеев.

«Псковский телеграм» – проект Псковского агентства информации о самом интересном в региональном Телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят еженедельно по пятницам.