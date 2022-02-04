Резиновая неделя. Очередной выпуск «Псковского телеграма»

18:06, 04 февраля 2022, ПАИ

Первая февральская неделя в региональном телеграм-пространстве оказалась богата на выдумки и веселье. Тут вам и сказки о химических пожарах и чёрном снеге, и гдовская политика с резиновыми изделиями, и бардовские скандалы.

Об этих историях, об изрядно надоевшем (но куда без него) омикроне, а также об итогах январе для телеграм-каналов области в очередном выпуске «Псковского телеграма» поговорят Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в феврале 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».