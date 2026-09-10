Александр Козловский – о докладе губернатора президенту: За цифрами стоит большая работа

18:00, 10 сентября 2026, ПАИ

В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, в ходе которой глава региона доложил о социально-экономическом развитии области. Обсуждались рост регионального бюджета, снижение долговой нагрузки, увеличение собственных доходов, рост промышленного производства и привлечение инвестиций, развитие туризма и транспортной доступности, а также поддержка участников и ветеранов СВО и их семей. Депутат Государственной Думы Александр Козловский в своём официальном канале на платформе MAX отметил, что прошедшая встреча – важное для всей Псковской области событие.

«Это возможность на самом высоком уровне рассказать о том, чего регион добился за последние годы, обозначить результаты и открыто говорить о задачах, которые нам ещё предстоит решить», – подчеркнул он.

По словам Козловского, за приведёнными цифрами стоит большая работа. Рост регионального бюджета с 27 млрд до 79 млрд рублей, увеличение собственных доходов, снижение долговой нагрузки, рост промышленного производства, привлечение инвестиций – всё это результат системной работы органов власти, предприятий, аграриев, предпринимателей и общественных организаций.

Как руководитель регионального отделения Союза машиностроителей России и Псковского областного отделения РСПП, Козловский отметил, что в области создана рабочая система взаимодействия власти и бизнеса, в которой слышат промышленников, предпринимателей, муниципалитеты и общественные организации.

«Для нас принципиально важно, что экономика развивается не сама по себе: она должна создавать новые рабочие места, укреплять предприятия, давать возможности для развития территорий и повышать качество жизни людей. И здесь командная работа особенно важна. Отдельно отмечу подход губернатора к инвестициям: каждый бюджетный рубль должен работать на развитие и привлекать дополнительные частные вложения. Результат – около 30 млрд рублей частных инвестиций при вложении средств по программе социально-экономического развития», – обратил внимание депутат Госдумы.

Козловский выразил уверенность, что разговор с президентом – это не только оценка уже сделанного, но и важный ориентир для дальнейшей работы, и резюмировал: «У Псковской области есть потенциал, есть сильные предприятия, инициативные люди и, главное, команда, которая умеет добиваться результата. И наша общая задача – продолжать эту работу, последовательно развивая регион».