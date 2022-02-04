Рыболовы-любители вытащили браконьерские сети из Псковского озера

20:52, 04 февраля 2022, ПАИ

Прошло два месяца зимы. Всё на своих местах: рыба ловится, браконьеры водятся, рыбоохрана трудится. Рассказываю, где псковские рыбаки-любители нашли сети, почему они опасны и как влияют на экосистему.

В конце января первый раз в этом году я побывал в псковском отделении рыбоохраны. Когда туда ни зайди – работа кипит: ворохи бумаг на столах у служащих, непрекращающиеся телефонные звонки – от руководства, от граждан, от инспекторов с водоёмов. В псковскую рыбоохрану прибыло усиление в количестве четырёх государственных инспекторов из других регионов СЗФО, у них больше всего вопросов на незнакомой территории. В свою очередь трое псковских инспекторов убыли в служебные командировки в соседние области. Обмен сотрудниками практикуется несколько последних лет, и такая форма работы показала свою эффективность. Но работа в офисе – это одно, а практическая работа на водоёмах – это основа. Кстати, про офис я громко выразился. Здание рыбинспекции старой постройки и ещё прошлой зимой отапливалось… дровами. А зимой нынешней печи из-за выработанного ресурса и усиливающейся пожарной опасности не эксплуатируются, и обогреваются сотрудники кто как может. Но служба есть служба.

И зимой, и летом браконьеры одним цветом

Браконьерство зимой происходит в меньших масштабах, но оно не прекращается. В декабре и я обращался в инспекцию. Позвонил мне знакомый из деревни Кола Гдовского района: мол, жалуются рыболовы местные, реку Желчу в самом устье в двух местах сетями перегородили от берега до берега. И если раньше они налима ловили и напротив Колы, и выше по течению, то теперь ему вход в реку закрыт напрочь. Попросил он сообщить об этом в рыбинспекцию. Что я и сделал, передав просьбу Владиславу Колесникову, заместителю начальника псковской рыбоохраны. Просил о результатах сообщить, но то ли новогодняя суета помешала, то ли ещё что – никаких известий от него я так и не получил. А тут, собравшись в рыбинспекцию в гости, спрашиваю у Владислава Вячеславовича: а что там с сетями в Желче? Он ответил, что по поводу тех сетей работали два раза. Ездил туда Алексей Фёдоров, государственный инспектор из охраны Ремдовского заказника, и вроде бы сети убрали, всё же это их зона ответственности. Перезвонил я деревенскому знакомому из Колы, и тот подтвердил: да, были «зелёные», и сетей не стало. Ну вот и хорошо, знать, работают и ремдовские инспекторы.

Приведу несколько примеров работы и других рыбинспекторов.

10 января 2022 года. Псковское озеро, Печорский район. У дер. Рожитец, что на острове Каменка, был задержан гражданин 1980 г. р., занимавшийся ловом рыбы незаконными орудиями лова – самодельными ловушками по типу мерёжи (ячея – 20 мм, длина – 10 м). Был составлен протокол об административном нарушении ст.14.5.3 Правил рыболовства (не разрешается иметь орудия добычи ВБР, применение которых запрещено). Изъяты ледоруб (пешня) и самодельное орудие лова. Ущерб водным биологическим ресурсам (ВБР) гражданин нанести не успел. Материалы административного дела и изъятые вещественные доказательства переданы в мировой суд Печорского района.

11 января 2022 года. На озере Балаздынь близ деревни Опухлики Невельского района сотрудники рыбинспекции обнаружили и изъяли из водоёма три сети с ячеёй 50 мм и 40 мм общей длиной 150 метров с ВБР: лещ – четыре экземпляра, щука – один экземпляр, карась – три, окунь – один, линь – один. Опознавательных знаков, определяющих принадлежность сетей, не было. На месте был составлен протокол изъятия и произведена видеофиксация нарушения правил рыболовства. Хозяев рядом не оказалось, в органы рыбинспекции претензий никто не предъявил.

21 января 2022 года. В устье реки Желчи близ дер. Кола Гдовского района был задержан гражданин 1983 года рождения, нарушивший ст. 29.6 Правила рыболовства (превышение суточной нормы вылова ВБР по видовому составу «налим»). Гражданин превысил норму на 8,5 кг (шесть экземпляров). Составлены протокол об административном нарушении и протокол изъятия. Материалы об административном нарушении переданы в мировой суд Гдовского района. Гражданином нанесён ущерб ВБР на сумму 3000 рублей (шесть экземпляров по 500 рублей), за нарушения ст. 29.6 Правил рыболовства суд определит и величину штрафа (от 2 000 до 5 000 рублей).

Напоминаем, суточная норма вылова налима в водоёмах Псковской области – 5 кг на одного человека. Нарушений среди юридических лиц, как мне рассказали, за зимний период не выявлено.

Сети… Как же вы нас достали!

На рыбалке 25 января на Псковском озере у мыса Вячек сначала я в одной из лунок зацепился блесной за что-то, думал, поклёвка серьёзной рыбины: не иначе как налим, его время сейчас. Но поклёвка была странная, вроде бы и был кто-то увесистый на крючке, но почти сразу же и сошёл. Нет чтобы мне подумать не только о рыбе! Опускаю опять в эту же лунку блесну, два раза взмахнул удочкой, и… рыбина на крючке? Фиг вам! Тяжелейший зацеп! Но не мёртвый, при попытке поднять блесну он немного пружинил. Бли-и-ин, сетка! Возился я, возился, и мне подфартило: лесочное полотно сетки порвалось, и освобождённая блесна радостно выскочила из лунки. Зимой я редко встречаюсь с брошенными или необозначенными сетками, а потому допустил неправильные действия – перешёл в другое место, а эту лунку ничем и никак не обозначил. И через 20 минут в этот же капкан попал мой товарищ. И на этот раз крепко – не менее получаса возились и даже на отцепе один крюк обломили, но в результате тем же отцепом с двадцатого или тридцатого раза зацепились и за леску сетки, и за леску удочки, порвали и то и другое и потеряли хорошую блесну. Чтобы такого не повторилось, эту лунку мы обозначили – набили в чёрный пакет снега и льда, скрутили его в трубку и воткнули в лунку наполовину. Теперь это злополучное место видно издалека. А рыболовам хочу посоветовать не сильно соблазняться лунками, обозначенными ветками, пластиковыми бутылками или, как в нашем случае, чёрным пакетом. Иногда бывает, что подобная веха указывает не на клёвое место, а на гиблое. Будьте внимательны.

А ещё через день другой мой товарищ, Александр Григорьев, прислал видео со льда. Опять зацеп, опять сетка. И ещё хуже ситуация сложилась. Сначала зацепилась блесна, потом, пытаясь освободить её отцепом, оторвали и отцеп – вдвоём тянули, разогнулось кольцо крепления. Но сеточное полотно подняли уже к самой лунке и ухватились за него руками. И потихоньку-помаленьку, перехватываясь, нащупали шнур, за который и выволокли «со дна морского» пятидесятиметровый жгут сетки, пролежавший там как минимум с осени, спасли и отцеп, и блесну. Собрали грязнущую сеть в мешок и вывезли её на берег в ближайший мусорный контейнер. На этот раз рыболовы победили, но такое редко бывает, чаще волосатые руки брошенных сетей утаскивают на дно и блёсны, и балансиры, и другие приманки любителей рыболовов.

Что происходит и когда это закончится?

Парадокс с законностью. 25 января выход на лёд Псковского озера был запрещён. Но многочисленные рыболовные артели, начиная с первых чисел декабря, дружно выбрались на лёд. Ладно, рыболовы-любители бродят по льду, но они отвечают сами за себя. А у промысловиков, у каждого из них, имеется начальник, который отвечает за безопасную организацию труда. И что мы видим? Или рыболовы не слушаются, перешагивают и через закон, и через распоряжения начальства, или руководство промысловых рыболовов сознательно организовывает нарушения закона о запрете выхода на лёд.

Кто нам объяснит, что происходит? Зачем тогда нужны ледовые разведки МЧС, заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций? Ведь эти ситуации рукотворно и регулярно организовываются. В конце зимы традиционно складывается ещё более серьёзная обстановка. Промысловики продолжают выезжать на лёд и после запрета выхода на лёд и не снимают свои сети до последней возможности. Иногда эти возможности заканчиваются трагически. Именно в этот период и образуются десятки километров брошенных сетей. И с марта по июнь, во время нерестового периода, эти сети наносят огромный и непоправимый вред и ущерб водным биологическим ресурсам. Именно в этот самый важный период каждая брошенная сеть продолжает ловить и становится орудием массового уничтожения рыбы. А в июне из бюджета Псковской области для очистки водоёмов от брошенных сетей опять будет выделено около одного миллиона рублей. И это ежегодный цикл. Так и живём…

Всё о рыбалке, браконьерах и природе читайте в блоге Николая Бесклёвного. Как рыбачат женщины-рыболовы, смотрите здесь.