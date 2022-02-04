Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Три выставки открылись в информационно-туристском центре Пскова

4 февраля в Центре туризма и творческих индустрий Пскова состоялось торжественное открытие музейно-выставочной экспозиции «Дом Беклешова и его окрестности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации.

Над её созданием работали студенты исторического факультета и факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ. Работа проводилась при поддержке вузовских преподавателей и сотрудников комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова. Для студентов работа над экспозицией стала материалом выпускных работ. На стендах представлена важная историческая информация (фамилии, имена, даты, события, фотографии, связанные с жизнью усадьбы) в разработанном авторском дизайне.

Познакомиться с музейно-выставочной экспозицией можно в Центре туризма и творческих индустрий Пскова на улице Георгиевской, 4.

Кроме того, в Центре туризма в рамках года культурного наследия народов России отрылись две выставки.

Выставка «Псковское староверческое купечество» посвящена истории деятельности псковских купцов-староверов и их культурному наследию. Выставка состоит из фотографий, на которых можно увидеть то, что сохранилось до наших дней в Пскове из купеческой недвижимости, и как сберегается старообрядческая культура сегодня.

Молодые умельцы общины также проведут несколько экскурсий и бесплатных мастер-классов по традиционным старообрядческим народным ремеслам (плетение поясов, пижемская роспись, реставрация и переплет старопечатных книг и другое). Выставка будет работать до 11 марта, посетить её можно в рабочие часы Центра туризма и творческих индустрий Пскова.

В соседнем зале открылась экспозиция «Образы Пскова». В ней представлены отчетные работы учеников художественного отделения Детской школы искусств. Выставка продлится до 10 марта. Посетить её можно также в рабочие часы центра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

04 февраля 2022

Елена Лунгу об омикроне: Если в семье заразился один – заболевают все

04 февраля 2022

Как быстро после выписки с больничного приходит QR-код, рассказали псковичам

04 февраля 2022

Длительный дистант грозит псковским школьникам отменой летних каникул
04 февраля 2022

Псковичам предлагают присоединиться к проекту «Подслушай незнакомца»
04 февраля 2022

Дистанционное обучение в школах Пскова могут снова возобновить
04 февраля 2022

55% жителей Новосокольнического района вакцинировались от COVID-19
04 февраля 2022

В Псковской области будет продлен режим работы поликлиник
04 февраля 2022

Новорожденного ребёнка госпитализировали с COVID-19 в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...