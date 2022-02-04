Три выставки открылись в информационно-туристском центре Пскова

18:43, 04 февраля 2022, ПАИ

4 февраля в Центре туризма и творческих индустрий Пскова состоялось торжественное открытие музейно-выставочной экспозиции «Дом Беклешова и его окрестности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации.

Над её созданием работали студенты исторического факультета и факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ. Работа проводилась при поддержке вузовских преподавателей и сотрудников комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова. Для студентов работа над экспозицией стала материалом выпускных работ. На стендах представлена важная историческая информация (фамилии, имена, даты, события, фотографии, связанные с жизнью усадьбы) в разработанном авторском дизайне.

Познакомиться с музейно-выставочной экспозицией можно в Центре туризма и творческих индустрий Пскова на улице Георгиевской, 4.

Кроме того, в Центре туризма в рамках года культурного наследия народов России отрылись две выставки.

Выставка «Псковское староверческое купечество» посвящена истории деятельности псковских купцов-староверов и их культурному наследию. Выставка состоит из фотографий, на которых можно увидеть то, что сохранилось до наших дней в Пскове из купеческой недвижимости, и как сберегается старообрядческая культура сегодня.

Молодые умельцы общины также проведут несколько экскурсий и бесплатных мастер-классов по традиционным старообрядческим народным ремеслам (плетение поясов, пижемская роспись, реставрация и переплет старопечатных книг и другое). Выставка будет работать до 11 марта, посетить её можно в рабочие часы Центра туризма и творческих индустрий Пскова.

В соседнем зале открылась экспозиция «Образы Пскова». В ней представлены отчетные работы учеников художественного отделения Детской школы искусств. Выставка продлится до 10 марта. Посетить её можно также в рабочие часы центра.