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Происшествия

Более 200 тысяч рублей украли мошенники у пенсионерки из Пскова

В Пскове пожилая женщина стала жертвой мошенников, которым отдала более 200 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

5 февраля 80-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что её внук якобы попал в серьёзное ДТП. Для решения проблемы он потребовал деньги, после чего передал трубку мнимому внуку, который подтвердил сказанное.

Пенсионерка через банкоматы путем нескольких операций перевела на указанный счёт более 200 тысяч рублей. Позже выяснилось, что реальный внук находился в командировке и в ДТП не попадал. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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