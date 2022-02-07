С марта «РЖД Тур» возобновляет курсирование «Серебряного маршрута»

20:25, 07 февраля 2022, ПАИ

Компания «РЖД Тур» с марта возобновляет курсирование железнодорожного тура выходного дня «Серебряный маршрут». Об этом сообщили в компании.

Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы по пятницам, в предпраздничные дни – по субботам.

За выходные пассажиры помимо Пскова посетят ещё три старинных города – Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль.

В рамках поездки можно будет познакомиться с историей древнего Пскова, увидеть памятники архитектуры Великого Новгорода и достопримечательности Рыбинска, прогуляться по историческому центру Ярославля и полюбоваться панорамой Волги.

В настоящее время продажи открыты до 30 апреля включительно. Расписание на май прорабатывается.