Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

С марта «РЖД Тур» возобновляет курсирование «Серебряного маршрута»

«Серебряный маршрут» снова повезёт туристов в Псков. Фото MosSobyanin

Компания «РЖД Тур» с марта возобновляет курсирование железнодорожного тура выходного дня «Серебряный маршрут». Об этом сообщили в компании.

Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы по пятницам, в предпраздничные дни – по субботам.

За выходные пассажиры помимо Пскова посетят ещё три старинных города – Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль.

В рамках поездки можно будет познакомиться с историей древнего Пскова, увидеть памятники архитектуры Великого Новгорода и достопримечательности Рыбинска, прогуляться по историческому центру Ярославля и полюбоваться панорамой Волги.

В настоящее время продажи открыты до 30 апреля включительно. Расписание на май прорабатывается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

07 февраля 2022

С марта «РЖД Тур» возобновляет курсирование «Серебряного маршрута»
07 февраля 2022

Девять школ Псковской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
07 февраля 2022

8 марта в Псковском Доме офицеров пройдёт праздничный концерт
07 февраля 2022

В России предложили разработать критерии немотивированной агрессии бездомных собак

07 февраля 2022

Введение дистанционки в псковских школах вошло в топ событий за январь
07 февраля 2022

Михаил Ведерников поручил усилить контроль за уборкой снега на трассах и во дворах
07 февраля 2022

Разницу между платными родами и родами по ОМС объяснили в Псковском перинатальном центре
07 февраля 2022

В России планируют сделать похороны госуслугой


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...