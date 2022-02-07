С марта «РЖД Тур» возобновляет курсирование «Серебряного маршрута»
Компания «РЖД Тур» с марта возобновляет курсирование железнодорожного тура выходного дня «Серебряный маршрут». Об этом сообщили в компании.
Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы по пятницам, в предпраздничные дни – по субботам.
За выходные пассажиры помимо Пскова посетят ещё три старинных города – Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль.
В рамках поездки можно будет познакомиться с историей древнего Пскова, увидеть памятники архитектуры Великого Новгорода и достопримечательности Рыбинска, прогуляться по историческому центру Ярославля и полюбоваться панорамой Волги.
В настоящее время продажи открыты до 30 апреля включительно. Расписание на май прорабатывается.
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