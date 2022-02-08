Международный день безопасного интернета празднуют сегодня

08:16, 08 февраля 2022, ПАИ

Ежегодно в феврале во многих странах во второй день второй недели второго месяца года отмечается Международный день безопасного интернета, сообщает calend.ru.

Распространение интернет-технологий в повседневной жизни стало отличительной чертой нашего времени. Интернет как одно из наиболее значимых явлений прогресса радикально изменил и продолжает изменять жизнь современного человека. Будучи частью прогресса и его логическим этапом, интернет сам превратился в определённого рода ступень для новых открытий и развития, которые уже немыслимы без него.

Как любое явление действительности, он несёт с собой массу последствий, причём как положительного, так и отрицательного характера. Признавая колоссальную роль интернета в развитии человечества, инициаторы относительно молодого праздника постарались обратить внимание общественности как раз на те стороны и особенности всемирной паутины, которые играют негативную роль в жизни человека.

Активисты и организаторы мероприятий, посвящённых празднику, стремятся разъяснять молодому поколению и ответственным за его становление особенности работы человека в этой мировой информационной сети. Они обращают внимание на то, что интернет, будучи своего рода банком и ретранслятором информации, необходимо уметь грамотно использовать, черпая в нём искомое, отфильтровывая ненужное и ограждая себя и своих близких от откровенного мусора, фальши, асоциальной и аморальной составляющей.

Учреждение праздника состоялось в 2004 году как одно из плановых мероприятий программы Еврокомиссии «Безопасный интернет». Со следующего года координатором всех мероприятий, приуроченных к Международному дню безопасного интернета, стала некоммерческая организация Insafe. Членами этой организации стали все страны Евросоюза, к которым присоединились Россия, Норвегия и Исландия. Спустя 20 лет после учреждения праздника его отмечают более чем в 150 странах мира.