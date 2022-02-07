Учащиеся СИЗО-1 познакомились с историей Дня российской науки

23:04, 07 февраля 2022, ПАИ

В учебно-консультационном пункте вечерней школы при Псковском следственном изоляторе прошёл классный час «День науки», в ходе которого учащиеся познакомились с традициями и основами праздника, посмотрев видеоурок о российской науке. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области

В ходе мероприятия ученики узнали о важнейших открытиях последних лет, сделанных российскими учёными. В познавательной беседе особое внимание было уделено тем из них, которые жили и учились на Псковской земле. Также учащиеся имели возможность виртуально пройтись по местам, связанным с судьбами известных людей.

Приятные моменты состоялись во второй части классного часа. Так, один из девятиклассников за участие в викторине, посвящённой 300-летию органов прокуратуры и 350-летию со дня рождения Петра I, был отмечен сертификатом, а учащиеся 10-го класса получили благодарственные письма за активную позицию, проявленную в новогодних благотворительных акциях Псковского детского фонда.

«День российской науки – это праздник академиков, учёных, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. Среди учёных есть и наши земляки с мировым признанием. Может быть, кто-нибудь из вас тоже станет учёным», – отметила классный руководитель учебно-консультационного пункта.