Более пяти часов продолжаются переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Кремле

23:46, 07 февраля 2022, ПАИ

Уже более пяти часов длятся переговоры глав двух государств, России и Франции, в Кремле. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что настроен позитивно перед встречей с Путиным в Москве, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры обсуждают темы напряжённости в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности.

«Взгляды Москвы и Парижа совпадают далеко не всегда, но Франция от некоторых партнёров по западному блоку отличается уже тем, что выражает готовность к диалогу с Россией», – написали обозреватели Первого канала.