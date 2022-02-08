Более 398 млн человек в мире заразились COVID-19

09:00, 08 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 8 февраля в мире зарегистрировано 398 241 445 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 769 246 человек. Количество выздоровевших – 317 868 140.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 78 370 774. В этой стране от коронавируса умерло 928 879 человек, выздоровело 48 296 315.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 12 982 023 человека, 10 624 954 пациента выздоровели, 336 023 – умерло.