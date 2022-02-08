В январе в Псковской области произошло 118 пожаров

09:25, 08 февраля 2022, ПАИ

В январе на территории Псковской области произошло 118 пожаров, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 892 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На пожарах погибли 14 человек, двое из них были в нетрезвом виде. Гибели детей не допущено. Травмы получили 4 человека. Из числа погибших 6 человек были пенсионного возраста; 4 - лица без определенного рода деятельности; 3 — рабочие; 1 - инвалид.

Пожары уничтожили 26 строений, 26,15 кв. м площадей и 4 единицы автотранспорта.

Удалось спасти на пожарах 36 человек, материальные ценности на сумму 12 млн 570 тыс. рублей, 98 строений.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 53 пожара с прямым материальным ущербом в размере 372 тыс. рублей. В сельской местности за текущий период выявлено 65 пожаров, материальный ущерб от которых составил 520 тыс. рублей. За январь 2022 года в жилом секторе зарегистрировано 73 пожара с прямым материальным ущербом в размере 820 тыс. рублей.

Причинами пожаров были неосторожное обращение с огнем – 44 случая; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 40 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 21 случай; поджоги – 6 случаев. На транспорте выявлено 5 возгораний.